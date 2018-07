Iowa Corn 300 qualifying results

NEWTON, Iowa – Qualifying Saturday for the Iowa Corn 300 Verizon IndyCar Series event on the 0.894-mile Iowa Speedway, with qualifying position, car number in parentheses, driver, chassis-engine, and speed in mph:

1. (12) Will Power, Chevrolet, 182.391 mph

2. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 181.160

3. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 180.681

4. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 180.313

5. (27) Alexander Rossi, Honda, 179.801

6. (9) Scott Dixon, Honda, 179.526

7. (6) Robert Wickens, Honda, 178.883

8. (10) Ed Jones, Honda, 178.720

9. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 178.717

10. (30) Takuma Sato, Honda, 178.708

11. (5) James Hinchcliffe, Honda, 178.478

12. (15) Graham Rahal, Honda, 178.410

13. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 178.008

14. (26) Zach Veach, Honda, 177.809

15. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 177.681

16. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 176.466

17. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 176.245

18. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 175.210

19. (98) Marco Andretti, Honda, 174.548

20. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 174.339

21. (59) Max Chilton, Chevrolet, 173.449

22. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 168.724