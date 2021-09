Posted by Steve Wittich on Sunday, September 26th 2021

By Steve Wittich Steves’ completely random championship stats and notes Palou joins Henry Banks (1950), Chuck Stevenson (1952), Sam Hanks (1953), Jimmy Bryan (1954), Mario Andretti (1965), Jacques Villeneuve (1995), Scott Sharp (1996), Alex Zanardi (1996), Tony Stewart (1996-1997), Kenny Brack (1998), Sam Hornish, Jr. (2001), and Sebastien Bourdais (2004) as drivers to win an…