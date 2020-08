Posted by Steve Wittich on Friday, August 14th 2020

QUAL SPOTCAR NO.DRIVERTEAM115Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing230Takuma SatoRahal Letterman Lanigan Racing341Dalton KellettAJ Foyt Enterprises421Rinus VeeKayEd Carpenter Racing560Jack HarveyMeyer Shank Racing69Scott DixonChip Ganassi Racing745Spencer PigotRLL with Citrone/Buhl Autosport85Pato O’WardArrow McLaren SP91Josef NewgardenTeam Penske1012Will PowerTeam Penske1124Sage KaramDreyer & Reinbold Racing1227Alexander RossiAndretti Autosport1366Fernando AlonsoArrow McLaren SP1428Ryan Hunter-ReayAndretti Autosport1526Zach VeachAndretti Autosport168Marcus EricssonChip Ganassi Racing177Oliver AskewArrow McLaren SP1810Felix RosenqvistChip Ganassi Racing1920Ed CarpenterEd Carpenter Racing2029James HinchcliffeAndretti Autosport2181Ben HanleyDragonSpeed USA2251James DavisonDale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi2355Alex PalouDale Coyne Racing with Team Goh2418Santino FerrucciDale Coyne Racing with Vasser Sullivan2547Conor DalyEd Carpenter Racing264Charlie KimballAJ Foyt Enterprises2722Simon PagenaudTeam Penske2898Marco AndrettiAndretti Herta with Marco & Curb-Agajanian2914Tony KanaanAJ Foyt Enterprises3088Colton HertaAndretti Harding Steinbrenner Autosport3159Max ChiltonCarlin323Helio CastronevesTeam Penske3367JR HildebrandDreyer & Reinbold Racing…