Music City Grand Prix

BIG MACHINE MUSIC CITY GRAND PRIX REVEALS RACE & PERFORMER SCHEDULES FOR SEPTEMBER 14-15 INDYCAR CHAMPIONSHIP WEEKEND

Posted on by Patrick Stephan

BIG MACHINE MUSIC CITY GRAND PRIX REVEALS RACE & PERFORMER SCHEDULES FOR SEPTEMBER 14-15 INDYCAR CHAMPIONSHIP WEEKEND MULTIGENRE SUPERSTAR DIPLO NAMED GRAND MARSHAL, DAUGHTRY HEADLINES OFFICIAL SUNDAY PRE-RACE TRACKSIDE CONCERT, AND COUNTRY HITMAKER RILEY GREEN SET TO HEADLINE SUNDAY’S POST-RACE CONCERT IHEARTCOUNTRY DAYTIME FANZONE STAGE TO FEATURE PERFORMANCES BY GARY LEVOX, BRIAN KELLEY & MORE…

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