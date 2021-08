SP Car Driver Name C/E/T1 12 Power, Will D/C/F2 26 Herta, Colton D/H/F3 2 Newgarden, Josef D/C/F4 22 Pagenaud, Simon D/C/F5 5 O’Ward, Pato D/C/F6 8 Ericsson, Marcus D/H/F7 27 Rossi, Alexander D/H/F8 9 Dixon, Scott D/H/F9 15 Rahal, Graham D/H/F10 7 Rosenqvist, Felix D/C/F11 3 McLaughlin, Scott (R) D/C/F12 18 Jones, Ed D/H/F13 28…

This content is for 12-Month TSO Subscription members only.