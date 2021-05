Two days worth of running Combined timesheet from the first two days of practice for the 105th Indianapolis 500 presented by Gainbridge RANKCAR NO.DRIVERTEAMENGINEFASTEST LAP (mph)PRACTICETOTAL LAPS19Scott DixonChip Ganassi RacingHonda226.8293176212Will PowerTeam PenskeChevy226.4702180347Conor DalyEd Carpenter RacingChevy226.3723180428Ryan Hunter-ReayAndretti AutosportHonda226.3712159530Takuma SatoRahal Letterman Lanigan RacingHonda226.1322192620Ed CarpenterEd Carpenter RacingChevy226.103318078Marcus EricssonChip Ganassi RacingHonda226.0073179824Sage KaramDreyer & Reinbold RacingChevy225.9422136948Tony KanaanChip Ganassi RacingHonda225.77431391014Sebastien BourdaisAJ Foyt EnterprisesChevy225.4913136115Pato O’WardArrow McLaren SPChevy225.40931831210Alex PalouChip Ganassi RacingHonda225.30231711322Simon PagenaudTeam PenskeChevy225.23021611498Marco AndrettiAndretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-AgajanianHonda225.01831631521Rinus VeeKayEd Carpenter RacingChevy224.99331931627Alexander RossiAndretti AutosportHonda224.98831781715Graham RahalRahal Letterman Lanigan RacingHonda224.81332091818Ed JonesDale Coyne Racing with Vasser SullivanHonda224.65122031986Juan Pablo MontoyaArrow McLaren SPChevy224.3842124206Helio CastronevesMeyer Shank RacingHonda224.3573173213Scott McLaughlinTeam PenskeChevy224.35231802226Colton HertaAndretti AutosportHonda224.31532042360Jack HarveyMeyer Shank RacingHonda224.23631702416Simona De SilvestroParetta AutosportChevy224.2302201252Josef NewgardenTeam PenskeChevy224.04021162629James HinchcliffeAndretti Steinbrenner AutosportHonda223.7802175277Felix RosenqvistArrow McLaren SPChevy223.7793179281JR HildebrandAJ Foyt EnterprisesChevy223.5233842959Max ChiltonCarlinChevy223.19031513025Stefan WilsonAndretti AutosportHonda223.04631303111Charlie KimballAJ Foyt EnterprisesChevy222.80621193251Pietro FittipaldiDale Coyne Racing w/Rick Ware RacingHonda222.5962119334Dalton KellettAJ Foyt EnterprisesChevy222.49631803445Santino FerrucciRahal Letterman Lanigan RacingHonda222.204173 With no help 2021 – 105th Indianapolis 500 presented by Gainbridge – Wednesday practice – no-tow speeds. RANKCAR NO.DRIVERTEAMENGINEFASTEST LAP (mph)127Alexander RossiAndretti AutosportHonda221.114222Simon PagenaudTeam PenskeChevy221.037359Max ChiltonCarlinChevy220.799447Conor DalyEd Carpenter RacingChevy220.715560Jack HarveyMeyer Shank RacingHonda220.65763Scott McLaughlinTeam PenskeChevy220.567726Colton HertaAndretti AutosportHonda220.432825Stefan WilsonAndretti AutosportHonda220.318921Rinus VeeKayEd Carpenter RacingChevy220.2841012Will PowerTeam PenskeChevy220.182119Scott DixonChip Ganassi RacingHonda219.9431230Takuma SatoRahal Letterman Lanigan RacingHonda219.8291328Ryan Hunter-ReayAndretti AutosportHonda219.7341420Ed CarpenterEd Carpenter RacingChevy219.6411514Sebastien BourdaisAJ Foyt EnterprisesChevy219.253164Dalton KellettAJ Foyt EnterprisesChevy219.2471748Tony KanaanChip Ganassi RacingHonda219.149182Josef NewgardenTeam PenskeChevy219.1301945Santino FerrucciRahal Letterman Lanigan RacingHonda219.0462086Juan Pablo MontoyaArrow McLaren SPChevy218.524218Marcus EricssonChip Ganassi RacingHonda218.459227Felix RosenqvistArrow McLaren SPChevy218.3472310Alex PalouChip Ganassi RacingHonda218.332246Helio CastronevesMeyer Shank RacingHonda218.1742516Simona De SilvestroParetta AutosportChevy217.5922624Sage KaramDreyer & Reinbold RacingChevy217.4392729James HinchcliffeAndretti Steinbrenner AutosportHonda217.0632818Ed JonesDale Coyne Racing with Vasser SullivanHonda216.9062911Charlie KimballAJ Foyt EnterprisesChevy216.874305Pato O’WardArrow McLaren SPChevy216.388311JR HildebrandAJ Foyt EnterprisesChevy215.5983251Pietro FittipaldiDale Coyne Racing w/Rick Ware RacingHonda215.5513398Marco AndrettiAndretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-AgajanianHonda214.3283415Graham RahalRahal Letterman Lanigan RacingHonda214.3063575RC EnersonTop Gun RacingChevy— Qual procedures Qualifying to set the 33…



