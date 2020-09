By Steve Wittich Starting line-up and tire designation. STARTCARDRIVERTIRE112Will PowerAlternate (Red)228Ryan Hunter-ReayAlternate (Red)31Josef NewgardenAlternate (Red)420Conor DalyAlternate (Red)560Jack HarveyAlternate (Red)627Alexander RossiPrimary (Black)710Felix RosenqvistAlternate (Red)815Graham RahalPrimary (Black)921Rinus VeeKayPrimary (Black)1022Simon PagenaudPrimary (Black)1198Marco AndrettiAlternate (Red)1259Max ChiltonPrimary (Black)1388Colton HertaPrimary (Black)1418Santino FerrucciPrimary (Black)155Pato O’WardPrimary (Black)167Oliver AskewPrimary (Black)179Scott DixonAlternate (Red)1830Takuma SatoPrimary (Black)1926Zach VeachAlternate (Red)2055Álex PalouPrimary (Black)218Marcus EricssonPrimary (Black)224Charlie KimballPrimary (Black)2314Dalton KellettPrimary (Black)…

This content is for 12-Month TSO Subscription members only.