Posted by Tony DiZinno on Saturday, May 20th 2023

It’s qualifying day, after practice from 8:30-9:00 (Group 1) and 9:00-9:30 (Group 2). Qualifying runs from 11:00 to 5:50 p.m. Weather From our friend @IndyCar_Wxman. After last night’s downpour, we’ll have a green track. Practice Groups and Qualifying Draw GROUP 1 PNoNameTeamEngine123Ryan Hunter-ReayDreyer & Reinbold RacingChevy226Colton HertaAndretti Autosport w/Curb-AgajanianHonda312Will PowerTeam PenskeChevy406Helio CastronevesMeyer Shank RacingHonda598Marco AndrettiAndrettiHonda68Marcus EricssonChip Ganassi RacingHonda745Christian LundgaardRahal Letterman Lanigan RacingHonda87Alexander RossiArrow McLarenChevy99Scott DixonChip Ganassi RacingHonda1060Simon PagenaudMeyer Shank RacingHonda1155Benjamin PedersenAJ Foyt EnterprisesChevy1251Sting Ray RobbDale Coyne Racing w/RWRHonda136Felix RosenqvistArrow McLarenChevy1466Tony KanaanArrow McLarenChevy1533Ed CarpenterEd Carpenter RacingChevy1650RC EnersonAbel MotorsportsChevy1730Jack HarveyRahal Letterman Lanigan RacingHonda GROUP 2 PNoNameTeamEngine1820Conor DalyEd Carpenter RacingChevy1929Devlin DeFrancescoAndretti Steinbrenner AutosportHonda2015Graham RahalRahal Letterman Lanigan RacingHonda2121Rinus VeeKayEd Carpenter RacingChevy225Pato O’WardArrow McLarenChevy2377Callum IlottJuncos Hollinger RacingChevy2424Stefan WilsonDreyer & Reinbold RacingChevy2511Takuma SatoChip Ganassi RacingHonda2618David MalukasDale Coyne Racing with HMDHonda2714Santino FerrucciAJ Foyt EnterprisesChevy2810Alex PalouChip Ganassi RacingHonda2928Romain GrosjeanAndretti AutosportHonda3027Kyle KirkwoodAndretti AutosportHonda3144Katherine LeggeRahal Letterman Lanigan RacingHonda323Scott McLaughlinTeam PenskeChevy3378Agustin CanapinoJuncos Hollinger RacingChevy342Josef NewgardenTeam PenskeChevy Qualifying Rules and Breakdown From INDYCAR and…