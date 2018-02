Posted by Steve Wittich on Friday, February 9th 2018

The cattywampus has been fixed. Here are the correct lap speeds from the first test session. table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; } RANKDRIVERFASTEST LAPTOTAL LAPS 1Takuma…